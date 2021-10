Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Hildburghausen (ots)

Im Zeitraum vom 21.10.2021 bis 26.10.2021, 14:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter eine alte Gaststätte in der Bahnhofstraße in Hildburghausen unberechtigt zu betreten. Es blieb glücklicherweise beim Versuch. Jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 60 Euro an der Eingangstür. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, wenden sich bitte an die Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell