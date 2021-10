Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Unfall

B 275/Buttlar (ots)

Montagmorgen gegen 6:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 278 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Strecke von Geisa in Richtung Buttlar und kam aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier touchierte dieser erst den entgegenkommenden Renault (Fahrer: männlich/44 J.) und anschließend kollidierte er mit dem dahinter befindlichen VW, der mit zwei Personen besetzt war (Fahrer: männlich/37 J., Beifahrerin 37 J.). Alle vier Insassen wurden verletzt und zur ärztlichen Behandlung in naheliegende Krankenhäuser gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 50.000 bis 70.000 Euro. Zudem mussten alle Autos abgeschleppt werden. Die Strecke war bis 09:00 Uhr vollgesperrt.

