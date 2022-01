Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher stehlen Weinvorrat und Fahrrad, weitere Kellereinbrüche

Nordhausen (ots)

Mit 35 Flaschen Wein und einem Herrenrad verschwanden Einbrecher in der Semmelweisstraße. Am Sonntag entdeckte der Mieter eines Kellers, dass Unbekannte in seinen Keller eingebrochen waren. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein weißes KS Cycling. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Insgesamt neun Keller wurden am zurückliegenden Wochenende auch in der Northeimer Straße heimgesucht. Zur Beute und dem Schaden sind noch keine Angaben möglich.

