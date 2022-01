Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonne geklaut

Unstruttal (ots)

Unbekannte stahlen am Montagabend in Ammern, in der Schützentorstraße, eine gelbe 240 Liter Mülltonne. Offensichtlich war die Tonne zunächst zu schwer, denn Am Dorfgraben entleerten die Diebe die Tonne. Im Anschluss verschwanden sie mit dem Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

