Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb überführt

Uder (ots)

Ein hartnäckiger Ladendetektiv überführte am Dienstagabend einen jungen Mann des Diebstahls. Er beobachtete den Dieb zuvor in einem Lebensmittelmarkt in Uder wie er seinen Einkaufskorb füllte. Anstatt zu zahlen verließ er dann mit den Waren den Markt, stieg ins Auto seiner Freundin und fuhr davon. Der Ladendetektiv folgte den Flüchtenden, die geradewegs nach Hause fuhren. Dort wartete man dann gemeinsam auf die zwischenzeitlich alarmierten Polizisten. Die stellten die geklauten Lebensmittel und Spirituosen sicher und erstatteten gegen den 32-Jährigen Anzeige.

