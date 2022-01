Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt den Mann?

Mühlhausen (ots)

Bereits am 2. November 2021 veröffentlichte die Polizei das Phantombild eines unbekannten Mannes. Er soll am Sonntag, 17. Oktober, gegen 14.30 Uhr, auf einem Feldweg zwischen Bollstedt und Grabe eine 44-jährige Frau attackiert haben. Die Frau joggte, als der Tatverdächtige sich mit seinem Fahrrad näherte und sie angriff. Der Mann könnte, den Ermittlungen zufolge auch für weitere Übergriffe auf Frauen in Frage kommen. Am 27. September, gegen 17 Uhr, soll ein Unbekannter eine 56-jährige Frau auf einem Weg in der Gegend um den Germaniasweg beim Vorbeifahren mit dem Fahrrad attackiert haben. Ähnliches soll sich bereits im September an einem Nachmittag auf dem Radweg zwischen Görmar und Bollstedt ereignet haben. Die Kriminalpolizei wendet sich daher noch einmal mit dem Phantombild an die Öffentlichkeit. Der Täter wird als 20 bis 30 Jahre alt, und ca. 170 bis 180 cm groß beschrieben. Zur Tatzeit wirkte sein äußeres Erscheinungsbild ungepflegt, sein Gesicht war unrasiert. Er trug bei dem Angriff schwarze Trainingskleidung mit weißer Aufschrift an den Beinen und ein Basecap. Wer erkennt den auf dem Phantombild abgebildeten unbekannten Mann? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

