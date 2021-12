Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Landesweiter Aktionstag zur Kontrolle der 3G Regeln

Neubrandenburg (ots)

Um das öffentliche Bewusstsein für die neuen Regelungen zu stärken und ein sichtbares Zeichen des gemeinsamen Willens zur Umsetzung der 3G Regelung im öffentlichen Personennahverkehr in unserem Land zu setzen, werden sich Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger und Ordnungsämter heute an einem landesweiten Aktionstag zur Durchsetzung der 3G Regelung im öffentlichen Personennahverkehr beteiligen.

In Bereichen des öffentlichen Lebens in denen mit einem erhöhten Personenaufkommen zu rechnen ist und eine 3G, 2G oder 2G+ Pflicht herrscht, wird auch die Landespolizei M-V in Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Ordnungsämtern Kontrollen durchführen.

Die drei Inspektionen in unserem Zuständigkeitsbereich (Anklam, Stralsund, Neubrandenburg) werden sich an diesem Aktionstag ebenfalls beteiligen.

