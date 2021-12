Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L264 zwischen Trassenheide und Bannemin auf der Insel Usedom

Wolgast/Heringsdorf (ots)

Am 13.12.2021 gegen 23:05 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw BMW die L264 aus Richtung Trassenheide kommend in Richtung Bannemin. Auf Höhe der Schmetterlingsfarm in Trassenheide kam diese eigenen Angaben nach bei einem Ausweichmanöver aufgrund eines Wildwechsels von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Die Fahrzeugführerin, welche allein im Pkw saß, wurde hierbei leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Wolgast gebracht. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Am BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 24.000EUR.

Im Auftrag PHK David Haupt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell