LPI-NDH: Giftköder, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Die Kriminalpolizei Nordhausen führt derzeit Ermittlungen im Zusammenhang mit sogenannten Giftködern. Am Montag, 3. Januar, gegen 6.30 Uhr, entdeckte eine Zeugin in der Jahnstraße verschiedene Köder. Ihr Hund, ein Goldendoodle, hatte bereits einen Köder im Maul, den ihm aber die Zeugin rechtzeitig wieder herausnehmen konnte. Bereits am 26. Dezember musste die Zeugin nach einem Spaziergang mit ihrem Hund zum Tierarzt, da er Vergiftungserscheinungen zeigte. Sie war mit dem Hund die gleiche Strecke wie im Januar gelaufen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Personen beim Auslegen der Köder beobachtet haben oder Angaben zur Herkunft der abgebildeten Köder machen können. Der Fundort erstreckt sich im Bereich Jahnstraße, Leimbacher Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

