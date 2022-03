Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Balkonbrand

Suhl (ots)

Donnerstagabend meldet sich ein aufgeregter Anrufer und teilte der Polizei mit, das Flammen aus einer Wohnung in der vierten Etage eines Wohnblockes in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl schlagen würden. Als die Beamten an der Adresse ankamen, waren die Kameraden der Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Brand war glücklicherweise nur auf den Balkon begrenzt und schaffte es nicht bis in die Wohnung. Es stellte sich heraus, dass die Wohnungsinhaberin eine Öllampe entzündete und es dadurch zu einer Verpuffung kam. Die entstandenen Flammen griffen zunächst auf die Markise und schließlich auf den gesamten Balkon über. Die Frau blieb zum Glück unverletzt, aber ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand.

