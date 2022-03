LPI-SHL: Wer war der Fahrer?

Viernau (ots) - Donnerstagnachmittag gegen 15:50 Uhr brannte ein Komposthaufen im Bermbacher Weg in Viernau. Durch Funkenflug geriet zudem eine angrenzende Wiese auf der Fläche von 20 x 20 Metern in Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Melden Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 03681 369-0. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

mehr