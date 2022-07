Polizei Lippe

POL-LIP: Horn - Bad Meinberg - Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Lippe (ots)

(RB) Am Mittwochnachmittag um 15:55 Uhr befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Schlangen die B 1 aus Richtung Horn kommend in Richtung Schlangen. Etwa in Höhe der Egge-Kuppe ist er mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Lkw eines 51-jährigen Büreners frontal zusammengestoßen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem RTW ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der total beschädigte Pkw und der stark beschädigte Lkw mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die B 1 musste zwischen den Abfahrten Waldschlösschen und Schlangen für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18:55 Uhr voll gesperrt werden.

