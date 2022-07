Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Versuchter Einbruch in Büroräume.

Lippe (ots)

Unbekannte Einbrecher versuchten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (06.07.2022 - 07.07.2022) in die Büroräume eines Pflegedienstes in der Von-Cölln-Straße einzusteigen. Sie hebelten an einem Fenster, welches den Versuchen jedoch standhielt. Ein Zeuge wachte gegen 02:00 Uhr auf, da er Geräusche hörte. Er beobachtete zwei Personen vor den Büroräumen und sprach sie an. Die Täter flüchteten unmittelbar in Richtung Innenstadt. An dem Fenster entstand Sachschaden. Ihre Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 entgegen; Telefon 05231 6090.

