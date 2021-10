Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit überschlagenem Auto

Obermoschel (ots)

Glück im Unglück hatte eine 53-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis. Sie befuhr mit ihrem Auto am Abend des 21.10.21 die Strecke zwischen Lettweiler und Obermoschel, geriet aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich anschließend. Am Auto entstand Totalschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden.

