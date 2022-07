Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Einbruch in Räume der Stadtjugendpflege

Homberg (ots)

Gudensberg

Einbruch in Büroräume Tatzeit: 22.07.2022, 18:10 Uhr bis 23.07.2022, 11:40 Uhr In die Räume der Stadtjugendpflege in der Fritzlarer Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag ein. Sie Täter stahlen Bargeld und Unterhaltungselektronik. Die Täter schlugen mit einem Stein die Scheibe einer Kellertür ein und gelangten durch das entstandene Loch in die Räumlichkeiten. Hier durchsuchten sie die verschiedenen Zimmer und stahlen Bargeld aus einer Geldkassette sowie eine Playstation 4 samt zwei Controllern, Ladestation und einem Karton mit drei Spiele. Der von den Tätern verursachte Sachschaden beträgt 400,- Euro. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher- Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell