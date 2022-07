Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Zigarettenautomat von unbekannten Mann beschädigt

Homberg (ots)

Gudensberg

Unbekannter Täter beschädigt Zigarettenautomaten Tatzeit: 26.07.2022, 01:58 Uhr Ein unbekannter männlicher Täter beschädigt in den frühen Morgenstunden einen Zigarettenautomaten im Schwimmbadweg Höhe Nr. 18. Ein Zeuge hörte am Morgen zwei laute Knallgeräusche und sah, wie sich eine unbekannte Person von dem Zigarettenautomaten entfernte. Als der Zeuge anschließen den Automaten in Augenschein nahm, stellte er eine Beschädigung am Bedienteil fest. Anschließend verständigte er die Polizei. Von der unbekannten männlichen Person liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 175 -180 cm groß, schlank und hat dunkle Hautfarbe. Er trug dunkle Bekleidung. Er flüchtete mit einem silbernen Mountainbike, welches eine vordere Beleuchtung hat. An dem Zigarettenautomaten entstand Sachschaden in Höhe von 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell