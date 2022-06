Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Motorradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Melle (ots)

Am Kreisverkehr auf der Gesmolder Straße/Westerhauser Straße kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt wurde.

Eine 30-jährige befuhr mit ihrem Mercedes die Gesmolder Straße in Richtung Melle. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie die von links kommende, bevorrechtigte Motorradfahrerin, sodass es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. In dessen Folge stürzte die Bohmterin mit ihrer Yamaha zu Boden und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus nach Melle gefahren, welches sie vermutlich am heutigen Tage schon wieder verlassen kann. Die Unfallverursacherin aus Melle und ihre beiden im Wagen mitfahrenden Kleinkinder blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt 4000 Euro.

