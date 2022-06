Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 10-jähriges Kind in Sutthausen angefahren und leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Ein 10-jähriges Mädchen hatte am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Schule Begleitung ihrer Schutzengel. Als sie bei grünanzeigender Ampel die Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Egon-von-Romberg-Weg überquerte wurde sie durch einen herannahenden Pkw-Fahrer übersehen, der nach links in die Hermann-Ehlers-Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Opel Corsa und der jungen Fußgängerin, sodass sie zu Boden fiel. Glücklicherweise erlitt das Mädchen dadurch nur leichte Verletzungen und wurde umgehend durch den Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gefahren. Der 18-Jährige Unfallverursacher aus Hagen a.TW. blieb unverletzt.

