POL-OS: Osnabrück: Baustelle geriet ins Visier von Dieben

Georgsmarienhütte (ots) - Am Mittwochmorgen, zwischen 07.40 Uhr und 08.00 Uhr, geriet ein brauner Toyota "RAV4" ins Visier unbekannter Täter. Der Wagen war auf einem Anwohnerparkplatz an der Brunnenstraße in Georgsmarienhütte geparkt und ist möglicherweise noch mit den Originalkennzeichen OS-VZ 700 unterwegs. ...

