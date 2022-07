Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 25.07.2022 gegen 17:45 Uhr wurde eine 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim verletzt. Der 20-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die Philipp-Fauth-Straße in Richtung Leiningerstraße. An der Einmündung Philipp-Fauth-Straße/ Leiningerstraße wendete er und fuhr wieder in Richtung Mannheimer Straße. Dort übersah ihn ein 57-jähriger Taxifahrer, der vom Busbahnhof in Fahrtrichtung Philipp-Fauth-Straße fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 13000 Euro.

