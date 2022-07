POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallflucht durch Paketfahrer

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 26.07.2022 gegen 03:00 Uhr wurden An der Bleiche in Kallstadt freilaufende Schafe gemeldet. Es handelte es sich um insgesamt 16 Zwergschafe in schwarz und weiß. Es konnte ein Schafbesitzer in Ungstein erreicht werden. Diesem gehörten zwar die Schafe nicht, dennoch bot er seine Hilfe an die Tiere einzufangen und diese mit seinem Anhänger auf seinen Hof zu bringen. Da der Besitzer bislang noch ...

