Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220222-1-pdnms Verkehrsunfall mit Streifenwagen in Neumünster

Neumünster (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Hansaring / Wasbeker Straße in Neumünster.

Ein Streifenwagen des 1. Polizeireviers Neumünster war mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz und befuhr den Hansaring in Richtung Roonstraße. An der Kreuzung Hansaring/ Wasbeker Straße zeigte die Lichtzeichenanlage Rotlicht für den Streifenwagen.

Der Streifenwagen fuhr langsam in den Kreuzungsbereich hinein, als von rechts aus der Wasbeker Straße ein 38 jähriger PKW Fahrer bei Grünlicht über die Kreuzung fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW Fahrer und dem Streifenwagen.

Durch den Aufprall wurde der Streifenwagen noch in einen weiteren PKW geschoben, der den Hansaring aus Richtung Roonstraße kommend in Richtung Holsatenring befahren wollte und zum Unfallzeitpunkt an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt stand.

Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell