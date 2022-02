Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220221-5-pdnms Festnahme nach Einbruch in Neumünster

Neumünster (ots)

Am heutigen frühen Morgen um 01.30 Uhr befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung im Rahmen ihrer Streifentätigkeit die Gutenbergstraße in Neumünster.

Die Beamten hörten Geräusche vom Dach des dortigen Penny Marktes. Als der Streifenwagen auf den Parkplatz vor dem Markt fuhr, sahen die Beamten, wie eine männliche Person von einer am Gebäude angestellten Leiter davon lief.

Der Mann bemerkte den Streifenwagen und flüchtete zu Fuß in Richtung Wasserturm. Er war aber nicht schnell genug, die beiden Polizeibeamten hatten den 38 jährigen Mann schnell eingeholt und konnten ihn festnehmen. Aus dem Penny-Markt war nichts entwendet worden. Bereits in der Nacht zu Sonntag hatte es einen Einbruch über das Dach in den gleichen Markt gegeben, bei welchem Waren entwendet worden waren, deren genauer Wert noch nicht feststeht.

Der 38 jährige festgenommene Täter wurde dem 1. Polizeirevier Neumünster zugeführt und später übernahm die Kriminalpolizei die weitere Bearbeitung. Ob der Täter auch für die Tat in der Nacht zum Sonntag verantwortlich ist und ob weitere Täter an dem Einbrüchen beteiligt waren, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die am Tatort sichergestellte Leiter (zwei Elemente, zusammen geschoben 5m Länge) konnte bislang nicht zugeordnet werden. Die Polizei bittet um Hinweise bzgl. der Leiter und anderen Beobachtungen an dem Penny Markt in der Nacht zum 20.02 und zum 21.02.22 unter 04321/945-0.

