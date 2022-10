Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.10.2022 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verkehrsunfall endet glimpflich

Am Sonntagabend, um 22 Uhr, ereignete sich im Bereich Europaplatz/Weipertstraße ein Verkehrsunfall, welcher für die geschädigte 22-jährige Fahrzeuglenkerin eines Audi A3 am Baum endete. Der ersten Meldung zufolge ereignete sich der Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrzeugen auf der Weipertstraße in stadtauswärtiger Richtung. Ein Fahrzeug wurde an einen Baum abgewiesen und Personen seien eingeklemmt. Diese Meldung bewahrheitete sich glücklicherweise nicht. Die geschädigte Fahrerin befuhr den linken der 3 dort vorhandenen Fahrstreifen. Nach Zeugenaussagen befuhr der 25-jährige Fahrer eines Audi A5 den Europaplatz in gleicher Richtung mit quietschenden Reifen. Nach der Ausfahrt aus dem Kreisel verlor der Fahrer aus bislang nicht gänzlich geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Pkw der Geschädigten. Dieser wurde an den dortigen Baum abgewiesen. Beide Insassen des Audi A3 blieben augenscheinlich unverletzt, wurden von der FW aus dem Fahrzeug gerettet und vorsorglich ins Klinikum verbracht. Der Fahrer des Audi A5 blieb unverletzt. Mehreren unabhängigen Zeugenaussagen zufolge handelt es sich nicht um ein illegales Fahrzeugrennen. Der Führerschein des Fahrers wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft eingezogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 16 Mann, der Rettungsdienst mit 1 RTW vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell