Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Welver - Abgemeldeter Motorroller vom Feld entwendet - Ausgebrannt wieder aufgefunden

Werl - Welver (ots)

Ein bereits abgemeldeter, älterer Kraftfahrzeugroller, der für Fahrten auf einem privaten Feld diente und dort abgestellt war, wurde in der Nacht zu Sonntag (20. März 2022) entwendet und ausgebrannt in einem Graben an der Straße "Sauerfeld" in Scheidingen wieder aufgefunden. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder der Inbrandsetzung machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell