Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Lippstadt - Kontrolle über Pkw verloren - 3 Personen verletzt

Am Freitagabend, gegen 18.25 Uhr, befuhr ein 80 Jahre alter Mann aus Lippstadt mit einem VW Touran die Westenholzer Straße aus Westenholz kommend in Richtung Lippstadt-Mettinghausen. Beim Durchfahren einer Linkskurve verlor der Lippstädter, die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und zwei Mitfahrer verletzt. Der Rettungsdienst übernahm vor Ort die Erstversorgung. Im Anschluss wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser transportiert. Das schwer beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (AG)

Wickede - Radfahrer gestürzt

Am Samstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 15 Jahre alter Werler mit einem Fahrrad die Hauptstraße in Wickede. In seiner Begleitung befanden sich zwei weitere Radfahrer, ebenfalls aus Werl stammend. In Höhe der Einmündung Hauptstraße / Hatzfeldstraße steuerte der 15 Jährige sein Fahrrad von der Fahrbahn auf den Gehweg. Bei diesem Fahrmanöver verlor er die Kontrolle über das Rad, überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den Verletzten und transportierte ihn anschließend in ein Krankenhaus. (AG)

Soest - Vorrang missachtet - Zwei Personen verletzt

Am Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Senator-Schwartz-Ring / Deiringser Weg zu einer Kollision zweier Pkw. Die 55 jährige Fahrerin eines Smart missachtete beim Abbiegevorgang den Vorrang eines 25 Jahre alten Mannes aus Soest-Deiringsen, der mit einem Pkw der Marke Mazda unterwegs war. Durch die Kollision wurden die Fahrerin des Smart und eine Mitfahrerin im Mazda verletzt. Der Rettungsdienst transportierte beide in ein Soester Krankenhaus. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AG)

Rüthen - Ein Schwerverletzter nach körperlichem Angriff

Am Samstagvormittag, gegen 08:30 Uhr, kam es im Bereich der Hachtorstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Hierbei brachte ein 52-jähriger Mann aus Rüthen einen 74-jährigen ebenfalls in Rüthen wohnenden Mann zunächst mit einem Fußtritt zu Fall. Während der 74-jährige noch verletzt am Boden lag, trat der Rüthener erneut auf ihn ein. Durch das verbale Eingreifen von hinzugekommenen Zeugen konnte der 52-Jährige von weiteren Tathandlungen abgehalten werden. Der Mann entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei fußläufig von der Tatörtlichkeit. Er konnte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt angetroffen werden und wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Der Geschädigte begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung in ein örtliches Krankenhaus, in dem er aufgrund der Schwere der Verletzungen stationär verbleiben musste. (Lo)

Geseke - Betrunken mit Pkw im Straßengraben gelandet

Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, wurde der Polizei auf dem Hölter Weg in Geseke ein im Straßengraben stehendes Fahrzeug gemeldet. Die Polizeibeamten konnten vor Ort sowohl den Pkw als auch den Fahrzeugführer des Volkswagens antreffen. An dem Pkw sowie dem Straßengraben war kein Schaden erkennbar und auch der Fahrzeugführer war glücklicherweise unverletzt. Ein durchgeführter Alkoholvortest verlief bei dem 58-jährigen Mann aus Büren jedoch positiv, so dass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste und der Führerschein sichergestellt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wird gegen den Bürener eingeleitet. (Lo)

