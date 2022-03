Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Hecke zu hoch - Krankenwagen

Lippstadt (ots)

Aufgrund der Sichtbehinderung durch eine zu hohe Hecke kam es am Mittwoch (16. März 2022) in der Straße "Grüner Weg" zu einem Verkehrsunfall mit einer 75-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Lippstadt. Um 14.10 Uhr fuhr ein 36-jähriger Rüthener mit seinem Wagen aus einer Grundstücksausfahrt an der dortigen Straße heraus. Aufgrund der recht hohen Hecke, konnte er die auf dem Radweg querende Fahrradfahrerin erst zu spät sehen. Diese wiederum erkannte aufgrund des Bewuchses den Autofahrer auch erst zu spät. Durch den folgenden Unfall wurde die 75-Jährige leicht verletzt. Mitarbeiter des Rettungsdienstes brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. (reh)

