Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Sonne blendet - In den Gegenverkehr gefahren

Lippstadt (ots)

Am Freitagmorgen (18. März 2022) befuhr eine 57-jährige Lippstädterin mit ihrem Wagen die Beckumer Straße in Richtung der B55. Um kurz nach 8 Uhr verlor sie aufgrund der hohen Blendwirkung der Morgensonne die Orientierung im Straßenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 24-jährigen Autofahrer aus Erwitte. Durch die Wucht des Aufpralls löste der Airbag der Autofahrerin auf. Sie wurde nach dem Verkehrsunfall mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 10.000 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell