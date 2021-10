Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo Hörstmar: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Lippe (ots)

(TW) Am 15.10.21 gegen 10:30 Uhr kam es in Lemgo-Hörstmar im Kreuzungsbereich Uferstraße / Alter Postweg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 57jährige PKW-Führerin aus Horn-Bad Meinberg befuhr mit ihrem Honda den Alten Postweg und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links auf die Uferstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie die auf der vorfahrtberechtigten Uferstraße von rechts kommende 65jährige PKW-Fahrerin aus Lemgo und kollidierte mit dieser im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der VW der 65jährigen in einen Gartenzaun geschleudert. Bei dem Unfall wurden die 65jährige Fahrerin aus Lemgo schwer- und die 57jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 26000 EUR.

