POL-LIP: Detmold-Pivitsheide: Verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit einem Pedelec-Fahrer

(TW) Am 15.10.2021 gegen 09:46 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Körnerstraße/Eggeweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 61jährigen Radfahrer und einem 24jährigen Pedelec-Fahrer. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Detmold. Während der 61jährige Radfahrer von der Körnerstraße nach rechts in den Eggeweg abbiegen wollte, befuhr der Pedelec-Fahrer den linken Gehweg des Eggeweges in Richtung Oerlinghauser Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der 61lährige Radfahrer am Bein leicht verletzte. Sowohl bei dem Radfahrer (Rechts vor Links) als auch bei dem Pedelec-Fahrer (Rechtsfahrgebot; Benutzung des Gehweges) mussten verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt werden. Unfallzeugen mögen sich bei der Polizei unter 05231-6090 melden.

