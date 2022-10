Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.10.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Alkoholisierter Pkw-Lenker gefasst

Nach einem Unfall am Samstagnachmittag bei Osterburken konnte ein flüchtiger VW-Lenker durch Zeugen gestoppt werden. Der 34-Jährige war gegen 17 Uhr mit seinem VW Touran auf der Landesstraße 582 von Osterburken kommend in Richtung Bofsheim unterwegs. Ein Mercedes und ein Audi fuhren in die entgegengesetzte Richtung. In einer Rechtskurve kam der VW-Fahrer nach links von seiner Spur ab überfuhr den Mittelstreifen und kollidierte mit dem Seitenspiegel des Mercedes. Hierbei entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Danach fuhr er auf den Audi zu, welcher durch ein Ausweichmanöver einen Unfall vermeiden konnte. Hiernach blieben der Audi- und der Mercedesfahrer an der Unfallstelle stehen. Der 34-Jährige setzte seine Fahrt fort und flüchtete. Verletzt wurde niemand. Ein anderer Verkehrsteilnehmer konnte den Flüchtenden aber kurz vor Bofsheim stellen. Nach Eintreffen der Polizei wurde bei dem VW-Lenker ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von mehr als zwei Promille ergab. Ein Drogenschnelltest zeigte dann noch positiv auf THC an. Daher wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Hinzu kam außerdem, dass der 34-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Seine Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

Walldürn: Quadfahrer überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Walldürn überschlug sich ein Quad mehrfach. Der Fahrer war gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 3912 zwischen Glashofen und Höpfingen unterwegs, als er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort überschlug sich sein Fahrzeug wohl und kam im Acker zum Stehen. Der Mann wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde geborgen. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Ravenstein: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag an der Anschlussstelle Osterburken wurden zwei Personen verletzt. Die 20-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war gegen 15 Uhr auf der A81 unterwegs und verließ diese hinter einem VW Golf. An der Einmündung zur B292 bremste dieser verkehrsbedingt ab. Das bemerkte die 20-Jährige wohl zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mosbach: Einbruch in Bäckerei

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in eine Bäckereifiliale in Mosbach ein. Die Täter verschafften sich zwischen 13.30 Uhr am Samstag und 5.45 Uhr am Sonntag Zutritt zum Gebäude in der Uhrlandstraße. Dort entwendeten sie Zigaretten und diverse Getränke. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Aglasterhausen: Unfall mit Pkws und Schulbus - Person verletzt

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Aglasterhausen waren zwei Pkws und ein Schulbus mit Kindern beteiligt. Der Bus befuhr gegen 12.30 Uhr die Hauptstraße in Richtung Heidelberger Straße. Vor diesem fuhr ein Mercedes und ein Peugeot. Diese musste verkehrsbedingt anhalten, was der Busfahrer wohl übersah. Hierdurch kollidierte er mit dem Mercedes, welcher auf den Peugeot geschoben wurde. Der Mercedes-Lenker wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die sechs Schulkinder, die sich im Bus befanden, und die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.500 Euro.

