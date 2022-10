POL-HB: Nr.: 0634 --Räuber überfällt Tankstelle

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Gärdesstraße Zeit: 07.10.2022, 05:05 Uhr Am Freitagmorgen erbeuteten zwei bislang unbekannte Täter von einem Paar in Vegesack ein Armband, Handys und Bargeld. Die Räuber waren mit einem Messer und Pfefferspray bewaffnet. Die Polizei sucht Zeugen. Auf dem Rückweg von einer nahegelegenen Tankstelle bemerkte das Paar in einem Stichweg in der Nähe der ...

mehr