POL-UL: (GP) Göppingen - Auto zerkratzt

Am Montag oder Dienstag trieb ein Unbekannter in Göppingen sein Unwesen.

Zwischen 23 Uhr und 8 Uhr war ein Unbekannter in der Nördlichen Ringstraße zu Gange. Er zerkratzte die Türe an der Beifahrerseite am geparkten Audi eines 53-Jährigen. Dann flüchtete der Täter. Die Polizei Göppingen (07161/632360) ermittelt. Sie schätzt den Sachschaden am Auto auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung: Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de

