Seit Dienstag ermittelt die Polizei nach einem Unfall in Ulm.

Wie eine 27-Jährige später der Polizei berichtete, wollte eine Seatfahrerin gegen 07.15 Uhr in der Furttenbachstraße in Richtung Bismarckring fahren. Da ein Lieferwagen die Straße blockierte, stieg die Fahrerin des Seat aus und ging in Richtung des Fahrzeuges. Die Frau vergaß dabei offenbar, die Handbremse anzuziehen. Denn der Seat rollte bei offenstehender Fahrertür rückwärts gegen den Mercedes der 27-Jährigen. Die Seatfahrerin erkannte das und ging zu ihrem Fahrzeug zurück. Die Fahrertür hatte sich mit Fahrzeugteilen des Mercedes verkeilt. Deshalb rüttelte sie so lange an der Fahrertür, bis diese frei war. Trotz des Schadens an dem Mercedes von rund 3.000 Euro fuhr die Frau weiter. Die 27-Jährige hatte sich aber das Kennzeichen gemerkt, deshalb war die Seatfahrerin schnell ermittelt. Die sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, sollte sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

