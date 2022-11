Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Pkw-Lenker mit Softair-Waffe bedroht

Ein 27-jähriger VW Caddy-Fahrer schrie am Dienstagabend in Heilbronn einen anderen Fahrzeugführer an und hielt dabei eine Softair-Pistole in der Hand. Der Caddy-Lenker war gegen 21.45 Uhr auf der Karl-Wüst-Brücke in Richtung Neckarsulmer Straße unterwegs, als er einen anderen Pkw überholte. Er setzte sich mit seinem Pkw vor diesen, bremste ihn aus und hielt an. Dann stieg der 27-Jährige aus und ging auf den Ausgebremsten zu, schrie ihn an und hielt die Softair-Pistole in der Hand, ohne diese auf die Fahrzeuginsassen zu richten. Anschließend fuhr er in Richtung Neckarsulm davon. Durch einen Zeugen wurde der Vorfall der Polizei mitgeteilt. Nach einer Fahndung mit einigen Streifenwagen konnte der 27-Jährige im Bereich einer Sisha-Bar in Neckarsulm angetroffen werden. Nach einer Durchsuchung des Mannes und seines Fahrzeugs wurde die Softair-Pistole aufgefunden. Da nicht bekannt ist, wer der Fahrer war, der angeschrien wurde, bittet die Polizei diese Person oder Zeugen des Vorfalls sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

A81 / Großrinderfeld: 7.000 Euro Schaden - Verursacher flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der A81 flüchtete ein Unfallbeteiligter. Der Fahrer eines Jaguars war gegen 18.45 Uhr von der Landesgrenze Bayern kommend in Richtung der Anschlussstelle Tauberbischofsheim auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Kurz vor ihm wechselte ein unbekannter Fahrzeuglenker auf den linken Fahrstreifen, weshalb der Jaguar-Fahrer eine Vollbremsung einleitete, um ein Auffahren zu verhindern. Hierbei kam der Pkw ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro. Der Unbekannte flüchtete. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 bei der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim zu melden.

Heilbronn: Zu zweit auf E-Scooter - Alkoholisiert gestürzt

Eine 20-Jährige fuhr am Dienstagmorgen zusammen mit einer 18-Jährigen auf einem E-Scooter in Heilbronn und sie stürzten. Die beiden Frauen waren gegen 5.30 Uhr auf der Mannheimer Straße vom Europaplatz kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe des Bildungscampus wollten sie von der Straße auf den Gehweg fahren und verloren vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle, weshalb beide auf den Gehweg stürzten. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille, weshalb sie zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Ihre ebenfalls alkoholisierte Mitfahrerin blieb unverletzt.

Heilbronn-Horkheim: Fahrzeugbrand - Mann bei Löschversuch verletzt

Dem Polizeipräsidium Heilbronn wurde am Montagnachmittag ein brennendes Fahrzeug in der Unteren Kanalstraße gemeldet. Der Fahrer eines VWs war gegen 15 Uhr auf der Unteren Kanalstraße unterwegs, als sein Pkw zu brennen begann. Er hielt am Straßenrand und versuchte das Feuer, welches im Motorraum ausgebrochen war mit einer Jacke zu löschen. Hierbei verletzte er sich und wurde später mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, bevor es sich auf das gesamte Fahrzeug ausbreiten konnte. Dennoch wird von einem wirtschaftlichen Totalschaden in unbekannter Höhe ausgegangen.

Ilsfeld: Einbruch in Baucontainer

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche Zutritt zu einem Baucontainer in der Ilsfelder Dammstraße und entwendeten Werkzeuge. Der oder die Täter hebelten den Container zwischen Mittwoch, 26.10.2022 und dem 02.11.2022, auf und entnahmen eine Motorsäge und eine Nagelpistole und flüchteten. Aufgrund der Nähe zum angrenzenden Wohngebiet, könnten Zeugen auf den Einbruch aufmerksam geworden sein. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden.

Heilbronn: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Einen Sachschaden von rund 8.000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Donnerstag an einem Pkw in Heilbronn. Der Besitzer parkte seinen silbernen Audi A4 am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Siebeneichgasse. Als er gegen 22.30 Uhr zurückkam konnte er großflächige Beschädigungen rund um den Pkw feststellen. Diese wurden vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

