Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Zwei Verletzte nach Unfall

Zu einem Unfall zwischen zwei Pedelecfahrern kam es am Mittwochmorgen zwischen Forchtenberg und Weißbach. Ein 25-Jähriger war gegen 5.15 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Gehweg unmittelbar neben der Landesstraße zwischen Forchtenberg und Weißbach unterwegs. Auf diesem Weg kam dem Mann ein 57-Jähriger, der ebenfalls mit seinem Pedelec unterwegs war, entgegen. Offenbar übersahen sich die Radler gegenseitig, sodass sie kollidierten. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Pedelecs entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Öhringen: Mit über einem Promille am Steuer

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 62-Jähriger am Mittwochmorgen bevor er sich ans Steuer seines Autos setzte. Der Mann war gegen 4.45 Uhr mit seinem Mercedes in der Öhringer Siemensstraße unterwegs. Er wurde dort von Polizeibeamten kontrolliert, welche Alkoholgeruch in der Atemluft des 62-Jährigen wahrnahmen. Ein von dem Kontrollierten durchgeführter Alkoholtest bestätigte diese Wahrnehmung, dieser zeigte einen Wert von rund 1,7 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, außerdem musste er die Polizisten wegen einer Blutabnahme ins Krankenhaus begleiten. Entsprechende Anzeigen kommen nun auf ihn zu. Bretzfeld-Bitzfeld: Notarztwagen ausgewichen - Zeugen gesucht

Eine Zeugin meldete der Polizei, dass sie am Samstagabend von einem Notarztfahrzeug riskant überholt wurde. Die Frau war gegen 18.20 Uhr mit ihrem PKW auf der Landesstaße von Öhringen in Richtung Bretzfeld-Bitzfeld unterwegs. Auf der Kuppe vor dem Ortsbeginn Bitzfeld wurde sie angeblich von einem Einsatzfahrzeug so überholt, dass der Fahrer eines entgegenkommenden, dunklen PKWs gefährdet wurde und nach rechts ausweichen musste. Zu dieser Zeit waren an dem Notarztfahrzeug wohl das Blaulicht ohne Martinshorn eingeschaltet. Nach dem Überholen fuhr das Einsatzfahrzeug in Richtung Wagnerstraße. Die Polizei sucht zur Klärung des Sachverhalts nun den Fahrer des dunklen PKWs, der ausweichen musste. Dieser und weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell