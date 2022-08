Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

1. In der Zeit: 01.08.2022, ca. 12:30 Uhr bis 02.08.2022, 09:55 Uhr, wurde in der Koblenzer Straße, in Höhe des Anwesens 165 a, ein parkender, grauer Pkw, Mercedes-Benz beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter warf ein Stein gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und hinterließ einen Sachschaden auf der Motorhaube. Die Schäden werden insgesamt auf ca. 2000.- EUR geschätzt.

2. Im Zeitraum vom 30.07.2022, ca. 12:00 Uhr bis 01.08.2022, 13:00 Uhr, kam es im Rotdornweg zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte Täter besprühten eine Hauswand und eine Mauer mit orangener und blauer Farbe. Die hinterlassenen Sachschäden belaufen sich auf eine Summe von ca. 1000.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

