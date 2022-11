Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter Öffneten ein auf "Kipp" stehendes Fensters eines Mehrfamilienhauses auf der Overbergstraße in Dülmen und verschafften sich so Zutritt zum Inneren der Wohnung. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr