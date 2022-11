Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Ascheberger Straße/Zusammenstoß von Pedelecfahrerin und Motorradfahrer

Coesfeld (ots)

Eine 62-jährige Aschebergerin befuhr am Dienstag (1.11.) um kurz vor 17 Uhr mit ihrem Pedelec die Ascheberger Straße aus Ascheberg kommend. An der Unfallstelle beabsichtigte sie nach links auf den dortigen Radweg zu fahren. Zur selben Zeit befuhr ein 57-jähriger Lüdinghauser mit seinem Motorrad die Ascheberger Straße in die gleiche Richtung. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pedelec und dem Motorrad. Beide kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Aschebergerin in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Lüdinghauser wurde an der Unfallstelle ärztlich versorgt.

