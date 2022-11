Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 31.10.2022, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr, durch das Öffnen einer Notausgangstür Zutritt in das Nebengebäude einer Schule auf der Burgstraße in Nottuln. Im Inneren gelangten sie in ein Klassenzimmer und brachen dort einen Medienschrank auf. Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. ...

