Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221011 - 1162 Frankfurt-Bornheim: Gescheiterter Einbruchsversuch - Täterfestnahme

Frankfurt (ots)

(di) Heute kam es in den frühen Morgenstunden (11.10.2022) zu einem Einbruchsversuch in eine Reinigung im Sandweg. Hierbei scheiterten die beiden Täter jedoch bereits an der Eingangstür des Geschäftes. Die Polizei nahm eine Person fest.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 04:00 Uhr zunächst wie zwei Personen mit einer Brechstange versuchten die Eingangstür zu einer Reinigung aufzubrechen. Der Zeuge verständigte hierauf die Polizei. Die Täter ließen jedoch noch vor Eintreffen der Polizisten von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich zu Fuß vom Tatort. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte eine eingesetzte Streife einen Verdächtigen unweit des Tatortes feststellen. Dessen kurzer Fluchtversuch mit einem Fahrrad blieb erfolglos. Bei ihm wurde bei der Festnahme zudem noch ein verbotener Teleskopschlagstock aufgefunden.

Gegen den 58-Jährigen wird nun wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Der zweite Täter konnte unerkannt entkommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell