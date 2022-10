Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221010 - 1160 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Drogenhandel

Frankfurt (ots)

(lo) Am Freitagmittag (07.Oktober 2022) kontrollierten Polizeibeamte in der Taunusstraße einen 26-jährigen Mann, welcher zuvor beim Rauschgifthandel beobachtet werden konnte. Der Mann wurde festgenommen; im Umfeld konnte weiteres Rauschgift aufgefunden werden.

Gegen 15:00 Uhr beobachteten die Polizeibeamten den 26-Jährigen, wie dieser Rauschgift an einen 27-jährigen Wohnsitzlosen veräußerte. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass der 26-Jährige das verkaufsfertige Rauschgift in der Unterhose versteckte. Eine Absuche im Nahbereich ergab, dass der Drogenhändler weiteres Rauschgift in mehreren "Bunkern" untergebracht hatte, unter anderem in einer umgebauten "E-Shisha". Bei dem Dealer wurden Crack, Kokain sowie Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei den Beschuldigten. Er muss sich wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell