Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221009 - 1158 Frankfurt - Sachsenhausen: Auseinandersetzung mit Messern und Pfefferspray

(hol) Am frühen Samstagmorgen gerieten vier Männer in Alt-Sachsenhausen in Streit. Im Verlauf der daraus resultierenden körperlichen Auseinandersetzung kamen auch Messer und Reizgas zum Einsatz. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 03:30 Uhr kam es in der Paradiesgasse zu einem zunächst nur verbal geführten Konflikt zwischen zwei Mitarbeitern des dortigen Kiosks (25 und 26 Jahre alt) und zwei Männern. In dessen Verlauf schlug einer der beiden gegen die Scheibe des Ladens und beschädigte diese. Als ihn dann einer der Mitarbeiter von weiteren Sachbeschädigungen abhalten wollte, zog er ein Messer und ging damit auf den Kioskbetreiber los. Diesem gelang es jedoch, den Messerangreifer zu entwaffnen, zu überwältigen und in den Kiosk zu ziehen, wo er ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. In dieser Zeit zog auch der zweite Aggressor ein Messer und ging damit auf den Arbeitskollegen des Kioskbetreibers los. Diesem gelang es, den Messerangriffen auszuweichen. Trotzdem erlitt er eine Schnittverletzung am Unterarm. Dann setzten bislang Unbekannte Reizgas ein, dass auf die Kontrahenten gesprüht wurde. Der Angreifer flüchtete, Polizeibeamte stellten ihn jedoch kurz darauf und nahmen auch ihn fest.

Die Beamten brachten beide Tatverdächtige (22 und 21 Jahre) auf ein nahegelegenes Revier und leitete Strafverfahren wegen gefährlicher Köperverletzung gegen sie ein. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden beide wieder freigelassen.

