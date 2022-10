Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221009 - 1157 Frankfurt - Enkheim: Betrunkenes Duo löst Polizeieinsatz aus

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitagabend betranken sich zwei Frauen in einem Café im Hessencenter. Anschließend randalierten sie und prellten die Zeche. Ihr Verhalten besserte sich auch nach dem Eintreffen der Polizei nicht.

Die beiden 52 und 65 Jahre alten Damen hielten sich gegen 20:00 Uhr in einem Café im Hessencenter auf und tranken hier erhebliche Mengen an Alkohol. Anschließend begannen sie, die Schnapsgläser mutwillig zu zerstören. Als der Kellner daraufhin einschritt und die Damen ansprach, beleidigten sie ihn aufs Übelste und verließen den Gastraum, ohne ihre Rechnung zu begleichen. Danach begaben sich die beiden offenbar noch immer durstigen Frauen in den nahegelegenen Supermarkt im Center und entwendeten vier Flaschen Sekt. Der Kellner sowie ein zwischenzeitlich hinzugerufener Sicherheitsmitarbeiter hinderten die Damen dann bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht.

Auch nachdem die Streife vor Ort war, blieben sich die Damen treu. Die 65-Jährige beleidigte die Polizisten fortlaufend massiv. Als die Beamten die von den Frauen mitgeführten Sachen durchsuchten, versuchte sie diese Maßnahme durch Schlagen und Treten erfolglos zu verhindern. Der Grund war dann schnell klar: Bei beiden Frauen fand die Polizei zusammengenommen zehn Gramm Marihuana und Haschisch. Ein bei der 65-jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille.

Die Beamten leiteten Strafverfahren u.a. wegen Diebstahls, Beleidigung, Drogenbesitzes und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die aus Frankfurt und Hadamar kommenden Frauen ein.

