Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Euskirchen-Euenheim (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15.15 Uhr erlitt die 15jährige Beifahrerin in einem Hyundai Verletzungen, als ein 59jähriger aus Zülpich mit seinem Chevrolet aus Unachtsamkeit auf das Heck des Autos prallte. Dadurch schob er den Wagen auf einen Skoda. Beide PKW hielten bei Rotlicht an der Ampel der Kreuzung Euenheimer-/Kommerner Straße, als der Zülpicher auffuhr. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, blieben aber fahrbereit. Das junge Mädchen kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, welches sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

