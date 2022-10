Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener Autofahrer war mit über 1,6 Promille unterwegs

Euskirchen (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch (5. Oktober) fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Van in Euskirchen durch seine Fahrweise auf. Der Fahrzeugführer fuhr teilweise auf der Gegenfahrbahn und gegen die Bordsteinkanten. Auf die Anhaltesignale reagierte er zunächst nicht und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Als das Fahrzeug an einer Rotlicht zeigenden Ampel anhielt, konnten die Polizisten die Weiterfahrt verhindern. Der 19-jährige Fahrer aus Euskirchen war stark alkoholisiert. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen ihn gefertigt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

