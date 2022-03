Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bruchsal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 16 Uhr auf der Kreuzung Hardfeldstraße/Franz-Sigel-Straße wurde ein Kradfahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eine 44-Jährige Mercedesfahrerin wollte ersten Feststellungen zufolge von der Hardfeldstraße in die Straße "Am Eisweiher" fahren. Sie kollidierte hierbei mit dem von links kommenden 41-jährigen Motorradfahrer. Er wurde im Anschluss per Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Auto beläuft sich auf ungefähr 3.000 Euro.

