Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aufmerksamer Nachbar - Festnahme nach Diebstahl aus Pkw

Euskirchen-Wißkirchen (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch (5. Oktober) kurz nach 3 Uhr bemerkte ein Anwohner auf der Marathonstraße in Wißkirchen eine verdächtige Person in der Einfahrt seines Nachbarn, die sich hinter dessen geparkten 3er BMW versteckte. Zuvor hörte der Nachbar verdächtige Geräusche nahe seines Hauses und wurde durch das Bellen seiner Hunde aufmerksam. Er verständigte umgehend die Polizei, die sich in der Nähe befand. Ein zweiter Verdächtiger ist weiterhin flüchtig (augenscheinlich männlich, dunkle Bekleidung und dunkle Kappe). Durch die genauen Beschreibungen des Anwohners konnte die verdächtige Person in Tatortnähe von Polizeieinsatzkräften angetroffen und identifiziert werden. Bei seiner Durchsuchung wurden Handschuhe, Aufbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut aufgefunden. Der 20-jährige Mann aus Euskirchen war geständig und wurde vorläufig festgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0 entgegen.

