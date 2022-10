Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Einfamilienhaus

Schleiden-Oberhausen (ots)

Kurz vor 7 Uhr am Dienstag (4. Oktober) bemerkten Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Weierstraße in Oberhausen einen Brand in der oberen Etage und flüchteten sich auf das Nachbargrundstück. Fast zeitgleich meldete ein aufmerksamer Autofahrer eine starke Rauchentwicklung am Objekt. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde das Wohnhaus durch die Kriminalpolizei zur Ermittlung der Brandursache beschlagnahmt. Beide Hausbewohner wurden mit einem Rettungswagen zu umliegenden Krankenhäusern gebracht und konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Diese kamen bei Verwandten unter. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

