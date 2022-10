Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag, den 29.09.22 um 09:45 Uhr kam es in Euskirchen auf der Gerberstraße an der Zufahrt zum Kreisverkehr 'Europaplatz' am dortigen Fußgängerüberweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht zwischen zwei Fahrzeugen.

Unfallhergang:

Nach Angaben des Geschädigten im vorderen PKW musste er an der Einfahrt zum Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten. Von hinten fuhr ein anderes Fahrzeug auf sein Fahrzeug auf. Anschließend sind beide Fahrzeuge in den Kreisverkehr eingefahren. Der hintere Pkw hat die Ausfahrt auf der Wilhelmstraße in Richtung zweiten Kreisverkehr verlassen.

Fahrtrichtung des Pkw:

Der Pkw sei aus Richtung Kommerner Straße kommend, über die Gerberstraße in den Kreisverkehr eingefahren und habe die erste Ausfahrt Wilhelmstraße in Richtung nächsten Kreisverkehr befahren.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen

- Audi - schwarz - geländemäßigen Pkw vielleicht Q5 oder Q3 - vermutlich Ortskennung EU - Eventuell Schäden im Frontbereich des Pkw

Fragestellung: Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer machen? Bei Hinweisen rufen Sie bitte die 02251-799 465 (Bürozeiten beachten) oder die 02251-7990 an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell